Reabilitar moradias – renascer para a vivência contemporânea

Reabilitar moradias antigas para proporcionar conforto contemporâneo requer um planeamento cuidadoso e uma sequência adequada de etapas para garantir o sucesso do projeto.

Ao embarcar num projeto de reabilitação de casas, a escolha de trabalhar com um arquiteto é uma decisão que promove a qualidade, a funcionalidade e a singularidade do seu espaço.

Falámos com o atelier de arquitetura spacelovers que realiza projetos de reabilitação e gestão de projetos obras, para nos deixar algumas dicas valiosas.

A visão do arquiteto vai além das paredes e da cor da fachadas, pode transformar seu sonho em realidade tangível e valorizadora.

A parceria estratégica com um arquiteto oferece inúmeras vantagens, desde o design personalizado até a gestão eficiente do projeto, resultando num investimento valioso que será apreciado por muitos anos.

Portanto, considere a riqueza de possibilidades que se desdobram quando opta por trabalhar com um arquiteto dedicado a tornar seus sonhos numa espetacular realização.

Avaliação inicial: O primeiro passo, como já referimos em cima, será aliar-se a um arquiteto especializado nestes projetos, por forma a estar acompanhado com a capacidade técnica que uma reabilitação de casa pede.

Comece por fazer uma avaliação completa da sua moradia antiga. Identifique os elementos que precisam ser melhorados, como a estrutura, instalações elétricas, redes hidráulicas e de esgotos, necessidades de isolamento térmico e acústico, entre outros. Analise também as características arquitetónicas e históricas da moradia para preservar elementos originais.

Definição dos objetivos: Estabeleça os objetivos da reabilitação. Determine o nível de conforto contemporâneo que deseja alcançar, considerando aspectos como eficiência energética, funcionalidade dos espaços, design moderno e tecnologia integrada. Isso ajudará a orientar as decisões ao longo do processo.

Projeto de arquitetura: Contrate um arquiteto especializado em reabilitação de moradias antigas. O arquiteto irá criar um projeto que atenda aos seus objetivos, respeitando as características originais da moradia. Serão considerados aspectos como a redistribuição dos espaços, melhorias na ventilação e iluminação, seleção de materiais adequados e integração de tecnologias contemporâneas.

Planeamento financeiro: Faça um planeamento financeiro detalhado. Estime os custos totais do projeto, incluindo mão de obra, materiais, licenças e possíveis imprevistos. Considere também o tempo necessário para a conclusão do projeto.

Licenciamento e autorizações: Verifique quais as licenças e autorizações necessárias obter juntos dos órgãos competentes antes de iniciar a obra. Esteja em conformidade com as regulamentações para evitar problemas futuros. Execução da obra: Contrate profissionais qualificados para realizar a reabilitação da moradia. Certifique-se de que eles tenham experiência em trabalhos de reabilitação e utilizem técnicas e materiais apropriados. Acompanhe de perto o progresso da obra para garantir que o projeto seja executado conforme planeado. Atualização das instalações: Atualize as instalações elétricas, hidráulicas e de aquecimento/refrigeração. Substitua tubagens antigas, instale sistemas eficientes e seguros, e garanta a conformidade com as normas aplicáveis. A reabilitação de uma moradia antiga pressupõe também a melhoria das infraestruturas internas (não visíveis) mas que são fatores importantes para o bom funcionamento e que afetam a saúde dos utilizadores da casa. Isolamento térmico e acústico: Melhore o isolamento térmico e acústico da moradia. Utilize materiais isolantes nas paredes, tetos e pisos para garantir um ambiente confortável e eficiente em termos energéticos. Design de interiores: Planeie o design de interiores de acordo com o estilo contemporâneo desejado. Selecione materiais, cores e mobiliário que se harmonizem com a nova proposta da moradia, trabalhe com o seu arquiteto na escolha de materiais duráveis que proporcionem uma durabilidade desejável. Considere também a iluminação adequada para valorizar os espaços e criar uma atmosfera agradável. Finalização e acabamentos: Conclua os acabamentos finais, como pintura, revestimentos, pavimentos e detalhes decorativos. Preste atenção aos pequenos detalhes, pois trazem personalidade e conforto ao espaço. Instalações de tecnologia e domótica: Integre tecnologia na moradia, como sistemas de automação, segurança, iluminação inteligente e dispositivos de economia de energia. Essas soluções modernas irão melhorar o conforto e a funcionalidade do ambiente. Paisagismo e áreas externas: Não se esqueça das áreas externas da moradia. Abranja o espaço exterior da moradia no seu projeto de reabilitação, torno este espaço atraente, criando espaços ao ar livre para lazer e relaxamento. Considere o uso de materiais sustentáveis e de baixa manutenção. Verificação e correções: Realize uma verificação minuciosa para garantir que todas as etapas são concluídas corretamente – aposte na contratação de acompanhamento técnico à obra. Verificar se todas as instalações estão a funcionar adequadamente e, se os acabamentos estão a ser aplicados de acordo com o planeado e recomendado nas fichas técnicas e, se não há problemas estruturais.

Limpeza e entrega: Realizar uma limpeza completa da moradia para deixá-la pronta para ser ocupada, é muito importante. Certifique-se de que todos os aspectos do projeto estão concluídos e realizados de acordo com as expectativas. Faça uma inspeção final com o arquiteto e outros profissionais envolvidos na obra para garantir que tudo está em ordem.

Aproveite sua nova moradia: Agora que o projeto de reabilitação está concluído, desfrute do conforto e do ambiente contemporâneo que criou. Aproveite sua nova moradia com a certeza de que ela foi reabilitada de acordo com os padrões modernos e atendendo às suas necessidades e preferências, enquanto tem tudo regularizado com as entidades licenciadoras.

Lembre-se de que cada projeto de reabilitação de moradias antigas é único, e a sequência das etapas pode variar dependendo das características específicas da moradia e dos requisitos do cliente.

É essencial contar com profissionais qualificados e experientes para orientar e executar o projeto, garantindo assim o sucesso da reabilitação.