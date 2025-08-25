Região

Homem de 37 anos detido em Foz Côa por permanência ilegal em território nacional

25 Agosto, 2025
Escrito por Sofia Pereira

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), através do Núcleo de Fiscalização Territorial de Imigração de Coimbra, no dia 21 de agosto, deteve um homem de 37 anos por permanência ilegal em território nacional, em Vila Nova Foz Côa.

A GNR conta em comunicado que a detenção aconteceu no âmbito de uma ação de fiscalização direcionada ao controlo da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, quando os militares da Guarda detetaram um cidadão que não cumpriu a notificação de abandono voluntário do país, no prazo estabelecido, conforme verificado através de consulta aos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

O homem foi detido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.

