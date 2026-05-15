Festival Covilhã Airshow no domingo

O festival aéreo organizado há cerca de três décadas pelos estudantes de Aeronáutica da Universidade da Beira Interior (UBI) está de regresso à Covilhã.

O Covilhã Airshow decorre no domingo, numa organização do AEROUBI & AS Covilhã – Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeronáutica da UBI, no âmbito do Encontro Nacional de Aeronáutica (ENA), que integra um conjunto de palestras (Jornadas Aeronáuticas da Covilhã). Paralelamente, terá também lugar uma Feira de Oportunidades, onde vão estar as principais empresas do setor, a universidade e outros estabelecimentos de ensino que ministram cursos na área da Aeronáutica. Estas atividades serão complementadas pelas acrobacias aéreas, com destaque para a presença de Camilo Benito (na foto), o campeão de Espanha de voo acrobático. Confirmada está também a participação dos comandantes Luís Garção, Hélder Guerreiro e Pedro Cunha, além da Patrulha Fantasma.

Segundo Tomás Silva, presidente do AEROUBI, esta edição «rompe com os moldes tradicionais, porque o festival aéreo abandona os aeródromos isolados e leva os aviões e as acrobacias para o coração da cidade». O principal objetivo da organização é «aproximar os estudantes do curso de Aeronáutica ao tecido empresarial do setor, de forma a prepará-los melhor para projetos futuros». Este ano, o AEROUBI conta com o apoio da autarquia da Covilhã e, além do espetáculo aéreo, o recinto, situado no complexo desportivo, contará com um polo tecnológico, simuladores de voo e conversas curtas sobre o futuro da mobilidade e segurança aérea. Haverá ainda uma zona de restauração, atividades de aeromodelismo, uma mostra de Aeronaves Não Tripuladas (UAS/Drones), matéria que também faz parte do curso, tal como o desenvolvimento de “rockets”.

As descolagens e aterragens, bem como o reabastecimento das aeronaves, vão ser realizadas nos aeródromos vizinhos de Castelo Branco ou Viseu, situação acordada com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), oficialmente o maior patrocinador do evento. Entre 1996 e 2019, o evento foi organizado «integralmente por estudantes universitários», não se tendo realizado entre 2020 e 2022 devido à pandemia. Em 2011, quando o aeródromo da Covilhã foi desativado e demolido para acolher o Data Center PT Covilhã, o festival mudou-se para o aeródromo de Castelo Branco.