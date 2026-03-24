Viúva Monteiro ganha serviço de transportes rodoviários nas Beiras e Serra da Estrela

A Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) adjudicou à empresa Viúva Monteiro, do Sabugal, o Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros na CIMRBSE por 9,6 milhões de euros no âmbito de um concurso público internacional promovido para o efeito.

O contrato, que vai vigorar por cinco anos, está a ser assinado esta terça-feira, na sede da Comunidade Intermunicipal, na Guarda. «Este momento assinala uma etapa relevante no processo de reorganização da rede de transporte público rodoviário de passageiros na região da CIMRBSE e contribui para a melhoria da mobilidade intermunicipal e para o reforço da ligação entre os diferentes municípios que a integram», refere a instituição.

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.