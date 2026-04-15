Guarda homenageia Francisco Pinto Balsemão no 25 de Abril

A Câmara da Guarda vai arrancar com as comemorações dos 51 anos do 25 de Abril de 1974 esta quinta-feira (21 horas), com uma tertúlia e exposição documental sobre os “50 Anos do Poder Local na Guarda: Memória, Desafios e Futuro”, no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG), com apoio da Rádio Altitude.

«Iremos ouvir antigos e atuais autarcas, pessoas com e sem responsabilidade política e outras que virão a ter, para que, sem tabus, possamos falar dos 50 anos do poder local e do que permitiu ao país nestes 50 anos», adianta Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda. Já no próximo dia 22 vai ser inaugurada a nova sede do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, na Rua dos Cavaleiros, na antiga sede da Associação Comercial da Guarda, «contribuindo para criar uma nova dinâmica e revitalizar o Centro Histórico da Guarda». Segundo o edil, trata-se de um investimento de «800 mil euros, pagos inteiramente pelo município». O novo espaço terá «sala de operações, sala de apoio à decisão, salas de comando, salas de refeições e dois dormitórios». O edifício onde funcionava a proteção civil, na Rua António Sérgio, vai ser transformado em residência de estudantes para o Politécnico.

O ponto alto das comemorações dos 51 anos do Dia da Liberdade começam com uma arruada pela Banda Filarmónica de Famalicão da Serra e grupo de bombos Trocadalho do Carilho, de Gonçalo, pelas 10 horas, acompanhados pela figura de Celeste Caeiro a distribuir cravos. Segue-se o hastear da bandeira, com a guarda de honra formada pelas três corporações de bombeiros do concelho – Guarda, Gonçalo e Famalicão da Serra, acompanhadas pela Banda Filarmónica de Famalicão da Serra e com a interpretação do Hino Nacional pelo Conservatório de Música do Colégio de S. José da Guarda. Após a cerimónia, o ator Pedro Leitão representará “Abril de 1976, com referência ao RI12”.

A sessão comemorativa começa pelas 10h45 na Sala António de Almeida Santos, onde vai ser homenageado o jornalista, empresário, ex-primeiro-ministro e fundador do PSD Francisco Pinto Balsemão, cidadão honorário da Guarda, falecido em outubro de 2025. O seu nome será atribuído à avenida principal de acesso à PLIE. Ainda dedicado a Pinto Balsemão, pelas 15h30 será descerrada a placa de homenagem no Solar de Santa Luzia, propriedade da família, na Rua 31 de Janeiro, e onde passou férias quando era mais novo.

No Dia da Liberdade vão ser inauguradas mais obras de requalificação, nomeadamente dos campos de ténis das piscinas municipais, da Rua Dr. Sousa Martins, da Quinta Tapada do Treno, em Alfarazes, do Complexo Desportivo do Carapito de S. Salvador, que inclui a «instalação de um campo sintético», lembra Sérgio Costa.

À noite atuará Miguel Araújo, que regressa ao palco do TMG depois de ter tocado na véspera para apresentar o novo trabalho “Por fora ninguém diria”. As comemorações dos 51 anos da Revolução dos Cravos continuam com a realização, nos dias 25 e 26, de uma etapa do Campeonato Nacional 1/8 TT de Radiomodelismo, em Maçainhas; da Rota do Trevo de BTT e da prova da Taça de Portugal de Ori BTT no Parque Urbano do Rio Diz. As celebrações terminam com a iniciativa “Vozes com lugar – Política, Cidadania, Poder Local”, organizada pelo CLDS 5G – Guarda Geração+, no café-concerto do TMG a partir das 10h30 do dia 28.