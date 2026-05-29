Mãe e ex-padrasto detidos por abuso sexual de menina menor

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda deteve, esta quinta-feira, um homem e uma mulher, respetivamente com 50 e 47 anos, companheiros numa anterior relação, por fortes suspeitas da prática do crime de abuso sexual de crianças, cometido contra a filha da detida que, aquando do início da prática dos factos, tinha apenas 9 anos.

Segundo a PJ, «pelo menos, desde 2023, a criança foi agredida sexualmente, sendo os abusos fotografados e trocados entre ambos para fins de excitação sexual. O pai da menor, tomando conhecimento dos factos no dia 27 de maio, dirigiu-se, no dia seguinte, ao piquete do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, onde apresentou queixa».

«Num hiato temporal de cerca de cinco horas, foram inquiridas diversas testemunhas e recolhido um enorme acervo probatório de natureza material, incluindo as fotografias alvo de partilha, indiciando fortemente os denunciados das ações descritas, permitindo, assim, as suas detenções fora do flagrante delito», acrescenta a Judiciária em comunicado enviado a O INTERIOR.

Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O inquérito é titulado pelo Departamento de Investogação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.