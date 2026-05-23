Aluno da Afonso de Albuquerque conquista medalha de prata na Olimpíada Europeia de Ciências Experimentais

O aluno Dinis Pires Teixeira, do 11º C do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (AEAAG) da Guarda, conquistou a medalha de prata na Olimpíada Europeia das Ciências Experimentais (EOES). Trata-se de uma competição anual para jovens com menos de 17 anos da União Europeia.

Este ano as provas decorreram, entre 2 e 9 de maio, em Lund, na Suécia.

Estiveram presentes representantes de 23 países e 48 equipas, num ambiente de pura competição.

O aluno do AEAAG fez parte de uma equipa de três estudantes, sendo os outros dois alunos da Escola Secundária Mário Sacramento, em Aveiro.