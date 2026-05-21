João Rodrigues assume comando de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela

João Rodrigues, natural de Canas de Senhorim, será o próximo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, faltando apenas a nomeação ser publicada em Diário da República. Na prática, João Rodrigues já está em funções, uma vez que participou na apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, em Figueira de Castelo Rodrigo, já enquanto Comandante Sub-regional da Proteção Civil.

Assim sendo, João Rodrigues será o sucessor de António Fonseca que liderou a estrutura da Proteção Civil na Região das Beiras e Serra da Estrela nas última três décadas.

O novo comandante tem 41 anos de idade, é natural de Canas de Senhorim e licenciado em segurança comunitária. João Rodrigues tem o curso de Quadros de Comando, é formador de combate a incêndios rurais, formador de salvamento e desencarceramento, tem ainda o curso de brigadas helitransportadas, é técnico de fogo controlado e de fogo de supressão. Durante os anos de serviço já foi delegado de formação distrital de Viseu, Vice-Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Viseu, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, e dos Bombeiros Voluntários de Seia, Chefe de Grupo da Força Especial de Proteção Civil e 2.º Comandante Operacional Distrital da Guarda. Foi condecorado com Medalha de Serviços Distintos – Grau Prata da Liga dos Bombeiros Portugueses.