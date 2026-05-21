Clínica Estrelinha está a decorrer no La Vie Guarda

A Unidade Local de Saúde e o La Vie Guarda voltam a promover a iniciativa Clínica Estrelinha que vai decorrer até 22 de maio e se destina a crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo. O grande objetivo da atividade é «promover a literacia em saúde junto dos mais novos, desmistificando o papel do médico e do enfermeiro e proporcionando uma aproximação positiva das crianças aos cuidados de saúde».

A Clínica Estrela vai contemplar uma sala de espera, sala de triagem, sala de enfermagem, cantinho dos alimentos, bloco operatório, imagiologia e saúde oral.