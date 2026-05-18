Sociedade

João Rodrigues é o novo comandante sub regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela

18 Maio, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

João Rodrigues será o sucessor de António Fonseca que liderou a estrutura da Proteção Civil na Região das Beiras e Serra da Estrela nas última três décadas. Na prática, João Rodrigues já assumiu funções apesar da nomeação ainda não ter sido publicada em Diário da República, uma vez que na apresentação do DECIR (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais) João Rodrigues já participou enquanto Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil.

João Rodrigues tem 33 anos e é licenciado em segurança comunitária. Já foi condecorado Medalha de Serviços Distintos – Grau Prata da Liga dos Bombeiros Portugueses.

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Sofia Pereira

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