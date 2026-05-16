Sociedade

Bombeiros da Guarda realizam colheita de sangue este domingo

16 Maio, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

Os Bombeiros Voluntários da Guarda vão realizar este domingo, 17 de maio, uma ação de Colheita de Sangue para doação entre as 9h30 e as 13 horas, nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Distrito da Guarda.

A participação encontra-se aberta a todos os cidadãos que reúnam condições para o efeito, podendo doar sangue pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos e com peso igual ou superior a 50 kg.

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