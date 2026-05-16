Bombeiros da Guarda realizam colheita de sangue este domingo

Os Bombeiros Voluntários da Guarda vão realizar este domingo, 17 de maio, uma ação de Colheita de Sangue para doação entre as 9h30 e as 13 horas, nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Distrito da Guarda.

A participação encontra-se aberta a todos os cidadãos que reúnam condições para o efeito, podendo doar sangue pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 70 anos e com peso igual ou superior a 50 kg.