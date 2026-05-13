Não deverá haver Semana Académica este ano na Guarda

Depois de todas as dificuldades financeiras que a equipa da Associação Académica da Guarda tem vindo a explanar, à partida este ano não haverá Semana Académica para os alunos do Politécnico da Guarda, pela primeira vez, à exceção dos anos de pandemia.

Recorde-se que em novembro do ano passado, em entrevista a O INTERIOR, a presidente da direção da AAG afirmou haver «100 mil euros de dívidas que se acumularam dos anos anteriores», o que, à partida, será a razão para impossibilitar a realização da festa dos jovens este ano.

Um dos grandes problemas dos jovens da AAG, relatado consecutivamente de ano para ano era o preço da tenda para realizar os concertos que, por exemplo na semana do caloiro teve o custo de 33 mil euros, segundo Beatriz Fradique. No entanto, neste ano este mesmo gasto não se colocaria, a partir do momento em que a autarquia alugou o pavilhão do NERGA e, portanto, poderia ser utilizado para tal fim.