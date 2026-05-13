Centro de Ciência Viva acolhe Jornadas da Ciência no Museu do Côa

O Centro de Ciência Viva do Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, acolhe na quinta e sexta-feira as Jornadas da Ciência para partilha de conhecimento e reflexão.

Segundo a Fundação Côa Parque, entidade promotora da iniciativa, o objetivo é abordar os desafios da ciência contemporânea. «Se as gravuras do Vale do Côa testemunham a necessidade ancestral de comunicar com o futuro, a ciência contemporânea prolonga essa mesma intenção através da investigação, da experimentação e da educação, como os artistas pré-históricos gravaram na pedra uma mensagem destinada a atravessar milénios, a ciência contemporânea constrói um legado que se projeta nas gerações futuras», disse o presidente desta Fundação, João Paulo Sousa. De acordo com o responsável, é este o legado que pretende deixar: «Responsabilidade de preservar o conhecimento, de o partilhar e de o transformar em instrumento de progresso humano».