IP propõe construção de curva a 300 metros do troço que ruiu na EN 232

Na sequência do deslizamento de terras na Estrada Nacional 232, ocorrido no início de março deste ano, entre Manteigas e Penhas Douradas, a Infraestruturas de Portugal tem estado a estudar o local e já apresentou uma possibilidade do que pode ser feito para substituir o troço que ruiu por completo naquela zona da encosta. A proposta apresentada pela Infraestruturas de Portugal é que «300 metros antes da derrocada, pudéssemos ter uma curva em U, que imita a que existia, mas que é feita um pouco antes de chegar ao cruzamento do Ribas».

Nos próximos dias, Câmara Municipal de Manteigas e ICNF ficaram responsáveis por perceber como se poderá «construir esta curva em U 300 metros antes da ocorrência, que salvaguarde o trânsito e a continuidade da EN 232».

Saiba mais na próxima edição d’O INTERIOR.