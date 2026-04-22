A guardense Beatriz Robalo, do NDS, foi convocada para um estágio da seleção nacional sub17 de futsal. A concentração vai decorrer a partir de domingo e até dia 29, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
O treinador nacional André Teixeira chamou 30 jogadoras para este estágio de preparação, que também vai contar com a participação do selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, e dos treinadores nacionais Rute Carvalho e Ricardo Azevedo. Estão previstas cinco sessões de treino na FPF Arena Portugal. Com 16 anos, Beatriz Robalo joga na posição de universal, tendo disputado 16 jogos esta época e marcado seis golos. A jovem iniciou-se na modalidade no Casal de Cinza, na temporada de 2017/2018, e transferiu-se para o NDS em 2019/20.
Beatriz Robalo chamada para estágio da seleção nacional sub17 de futsal
A guardense Beatriz Robalo, do NDS, foi convocada para um estágio da seleção nacional sub17 de futsal. A concentração vai decorrer a partir de domingo e até dia 29, na Cidade do Futebol, em Oeiras.
