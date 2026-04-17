Inscrições abertas para a Corrida da Liberdade em Trancoso

A 11ª edição da Corrida da Liberdade está agendada para dia 25 de abril, em Trancoso, numa organização do município em colaboração do Grupo Desportivo local com o apoio da Associação de Atletismo da Guarda.

Integrada nas comemorações dos 52 anos da Revolução dos Cravos, esta prova de estrada vai realizar-se pelas ruas do centro histórico da cidade de Bandarra. Haverá corridas para todos os escalões etários, de ambos os sexos, com início às 10h30, com partidas e chegadas nas Portas d’El Rei. A prova principal, reservada aos absolutos, juniores e veteranos, tem 9 quilómetros e partida marcada para as 11h40.

Os cinco primeiros classificados desta corrida vão receber prémios monetários, sendo que os vencedores, masculinos e femininos, terão direito a 200 e 150 euros, respetivamente. Coletivamente, a equipa vencedora arrecadará 120 euros. A organização entregará ainda troféus aos três primeiros classificados e medalhas a todos os participantes.

As inscrições já estão a decorrer e terminam no dia 21, na plataforma https://fpacompeticoes.pt (ou diretamente em https://fpacompeticoes.pt/5960/inscrever .