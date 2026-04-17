Hugo Santos Quintet no Fundão e Covilhã

O ciclo “Aqui à BEYRA” recebe o Hugo Santos Quintet esta sexta-feira (18h30), no Casino Fundanense, no Fundão, e no sábado (18 horas), no Museu Lanifícios, na Covilhã.
O ensemble vai apresentar o projeto “Out in the City, Blooming in a Cold World Outside”, uma proposta original que cruza composição contemporânea e linguagem jazzística. Liderado pelo baterista e compositor Hugo Santos, o quinteto explora, através de composições originais, «uma leitura sensível do quotidiano urbano, onde a cidade, o movimento e a introspeção se transformam em matéria sonora».
Além de Hugo, o grupo é formado por Duarte Júlio (contrabaixo), Simão Raimundo (piano), Rafael Oliveira (guitarra) e Pedro Miranda (saxofone tenor). Recentemente, o ensemble foi distinguido no Concurso Internacional de Jazz da Universidade de Aveiro, onde arrecadou os prémios de Melhor Ensemble, Melhor Composição Original (Hugo Santos) e Melhor Arranjo (Simão Raimundo).
