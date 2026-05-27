Alunos das escolas da Guarda sobem ao palco do TMG

Os alunos dos dois Agrupamentos de Escolas da Guarda vão subir ao palco do pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta quarta-feira e nos dias 3 e 6 de junho para apresentarem os exercícios finais do projeto “Teatro na Escola”.

Esta quarta-feira (21h30) atuam no pequeno auditório os jovens da Escola Carolina Beatriz Ângelo (na foto) com a peça “O Sábio Fechado na Sua Biblioteca”, que narra a história de um sábio vive fechado na sua biblioteca «sem contacto com ninguém, mas um dia vai conhecer o mundo e descobrir coisas que, afinal, não conhece». Na segunda sessão, marcada para 3 de junho (21h30), será a vez dos estudantes da Secundária da Sé apresentarem “Um Pouco de Macbeth”, sobre um grupo de alunos que prepara algumas passagens de “Macbeth”, de Shakespeare, e se diverte a fazer teatro. Já no dia 6 (21h30), os alunos da Secundária Afonso de Albuquerque vão protagonizar a peça “É Duro Ser Rapariga!”. Em cena, as personagens contam como é a sua vida «no meio de uma sociedade cada vez mais confusa e individualista, mostrando a dificuldade de gerir a humanidade quando ela parece não existir».

Daniel Rocha é dramaturgo, encenador, ator e poeta, tem 44 anos e é diretor pedagógico e artístico da iniciativa “Teatro na Escola”, organizada desde 2023 com o apoio da Câmara da Guarda. Desde então o projeto já envolveu cerca de 150 estudantes e professores. O projeto integra alunos de diferentes níveis de ensino em processos de criação e aprendizagem teatral ao longo do ano letivo.