Cultura

Alunos das escolas da Guarda sobem ao palco do TMG

27 Maio, 2026
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Escrito por ointerior

Os alunos dos dois Agrupamentos de Escolas da Guarda vão subir ao palco do pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta quarta-feira e nos dias 3 e 6 de junho para apresentarem os exercícios finais do projeto “Teatro na Escola”.

Esta quarta-feira (21h30) atuam no pequeno auditório os jovens da Escola Carolina Beatriz Ângelo (na foto) com a peça “O Sábio Fechado na Sua Biblioteca”, que narra a história de um sábio vive fechado na sua biblioteca «sem contacto com ninguém, mas um dia vai conhecer o mundo e descobrir coisas que, afinal, não conhece». Na segunda sessão, marcada para 3 de junho (21h30), será a vez dos estudantes da Secundária da Sé apresentarem “Um Pouco de Macbeth”, sobre um grupo de alunos que prepara algumas passagens de “Macbeth”, de Shakespeare, e se diverte a fazer teatro. Já no dia 6 (21h30), os alunos da Secundária Afonso de Albuquerque vão protagonizar a peça “É Duro Ser Rapariga!”. Em cena, as personagens contam como é a sua vida «no meio de uma sociedade cada vez mais confusa e individualista, mostrando a dificuldade de gerir a humanidade quando ela parece não existir».

Daniel Rocha é dramaturgo, encenador, ator e poeta, tem 44 anos e é diretor pedagógico e artístico da iniciativa “Teatro na Escola”, organizada desde 2023 com o apoio da Câmara da Guarda. Desde então o projeto já envolveu cerca de 150 estudantes e professores. O projeto integra alunos de diferentes níveis de ensino em processos de criação e aprendizagem teatral ao longo do ano letivo.

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