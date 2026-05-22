Pluto e António Raminhos na Guarda

Depois da atuação de Miguel Araújo, o ponto alto das atuações no Teatro Municipal da Guarda neste trimestre chega no sábado, 23 de maio, com a atuação do conhecido grupo “Pluto”, banda portuguesa, formada em 2002 e constituída por Manel Cruz, Peixe, Eduardo e Ruca, após o fim da banda Ornatos Violeta. Em 2004, os Pluto lançaram o seu primeiro álbum “Bom Dia”, que lançou as conhecidas músicas do grupo: “Entre nós”, “A vida dos outros”, “Só mais um começo”, entre outras.

Pluto, a «icónica» banda portuense, está de volta aos palcos para celebrar os 20 anos do álbum Bom Dia e revisitar esta obra de culto do rock português. Os quatro integrantes da banda prometem um concerto em que se «olha para o passado tendo em vista o futuro». Este espetáculo conta com vários temas inéditos, aos quais se juntam os recentemente editados Quadrado e Túnel.

O concerto está marcado para as 21h30 do próximo sábado, no Grande Auditório do Teatro Municipal da Guarda. Os bilhetes vão dos 7,5 aos 10 euros.

Antes disso, na sexta-feira o humor invade o Grande Auditório com o espetáculo de António Raminhos “Volto já”. A partir das 21h30 ouvimos o humorista falar sobre a morte. Sozinho em palco durante uma hora e meia, num cenário com diversas campas, uma das quais com o seu nome, António Raminhos começa por avisar que tem «medo de morrer e aborda ansiedade e a perturbação obsessivo-compulsiva de que sofre, referindo por várias vezes que as histórias que conta ao longo do espetáculo aconteceram mesmo».

Assim sendo, neste espetáculo, o mais recente do artista, António Raminhos partilha as suas «reflexões sobre o que significa viver num mundo onde a morte é uma realidade inevitável, abordando experiências pessoais, medos e absurdos do quotidiano relacionados com a finitude».

Na próxima terça-feira, 26 de maio, pelas 21h30, o cineclube da Guarda apresenta, no Pequeno Auditório do TMG, “Anjo da Guarda”, de Eduardo Pires. A história retrata a vida do «Homem do tempo, Vítor Baía, que vive junto à Serra da Estrela». Este personagem do filme faz «previsões meteorológicas para alpinistas que preferem um método desenvolvido por si a outros mais sofisticados. Assim, baseado na análise detalhada de dados meteorológicos e modelos climáticos avançados, consegue prever janelas de tempo favoráveis para as ascensões, fornecendo informações cruciais para expedições com mais segurança».