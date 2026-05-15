Kayser Ballet em Celorico da Beira

A companhia de dança covilhanense Kayser Ballet apresenta-se na sexta-feira (21h30), no Centro Cultural de Celorico da Beira, com o espetáculo “Assim nasce uma Peça”.

Com encenação, coreografia e direção artística de Ricardo Runa, esta criação de dança contemporânea é inspirada no universo criativo de Alexander Ekman. «Mais do que uma peça, é uma celebração do que acontece antes da subida do pano. É um convite aos espetadores para mergulharem numa aventura aos bastidores da construção de um espetáculo, uma criação artística, que focaliza as diferentes fases do seu desenvolvimento até ao produto final apresentado ao público, misturando movimento, humor, cenografia e figurinos para dar vida ao mundo fictício: o teatro», refere a produção.