Alunos da Carolina Beatriz Ângelo dinamizam “Sonhar em Altitude” na rádio n’O INTERIOR

Alunos das turmas do 7º D, 8º A, 8º B e 8º D, da Escola Carolina Beatriz Ângelo, do Agrupamento de Escolas da Sé, na Guarda, que participam na oficina de declamação “As Palavras que nos Beijam”, estão a visitar os estúdios da Rádio Altitude e as instalações de O INTERIOR.

A iniciativa começou na terça-feira e prossegue nos dias 19 e 26 de maio. A atividade culmina com a declamação partilhada dos poemas “Procuro-te”, de Eugénio de Andrade; “O Teu Riso”, de Pablo Neruda; “Pedra Filosofal”, de António Gedeão; e “O Primeiro Dia”, de Sérgio Godinho. A oficina de declamação é orientada por Alexandre Gonçalves, técnico superior do município da Guarda e colaborador da Rádio Altitude, assim como pelas docentes Ana Paula Matos, Carla Tavares e Maria João Cardoso. “Sonhar em Altitude” resulta de uma parceria entre o município da Guarda, a Rádio Altitude e as Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas da Sé.