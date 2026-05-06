Teatro Art’Imagem apresenta “Amadeo(s)” na Covilhã

O ciclo “4as de Teatro” prossegue hoje (21h30) no auditório Fernando Landeira, no Teatro das Beiras, na Covilhã, com a peça “Amadeo(s)”, pelo Teatro Art’Imagem.

Em cena, uma atriz e dois atores desdobram-se em várias personagens, cores e paisagens que povoam a obra pictórica de um dos pintores portugueses mais emblemático do modernismo e “esquecido” em Portugal durante mais de 50 anos. Protagonizam também vários episódios da vida de Amadeo de Souza Cardoso e do seu tempo, «uns reais e outros ficcionados, mais as relações com amigos e familiares, artistas conhecidos e homens e mulheres comuns que passou para os seus quadros», adianta a produção. A encenação é de José Leitão e a interpretação está a cargo de Daniela Pêgo, Flávio Hamilton e Pedro Carvalho.