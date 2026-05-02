ASTA apresenta “Sede” n’A Moagem hoje às 21h30

A Moagem, no Fundão, recebe no sábado (21h30) a peça de teatro “Sede”, uma produção da ASTA – Teatro e Outras Artes.

Servindo-se de uma «linguagem teatral, onírica e principalmente visual, sustentada num discurso sensorial», esta criação é uma performance teatral que convida os espetadores a viajarem a um universo alternativo, a um lugar mistério. A partir de “Aldeia – Terra, Gente e Bichos”, de Aquilino Ribeiro, “Sede” tem encenação de Patrick Murys e interpretação de Bárbara Soares e Carmo Teixeira.