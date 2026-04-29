Semana cultural Manta até domingo em Manteigas

A 5ª edição da Manta – Semana Cultural e da Primavera está a decorrer em Manteigas com música, poesia, debates criativos, exposições, apresentações de livros e oficinas de ilustração.

Com curadoria de Pedro Seromenho, a atividade conta com a participação de escritores, ilustradores e músicos como Mafalda Veiga, Eduardo Sá, Filipa Leal, Margarida Oliveira Pinto, Ana Margarida Rosa, Rute Cancela, António Cabrita, Eduardo Sá, entre outros. A atividade inclui também a realização da 26ª edição da feira do livro e começou, no domingo, com a entrega dos prémios do 10º do Concurso de Ilustração ‘Bilhete Postal de Manteigas’, dedicado ao tema ‘Manteigas e a Neve’, dirigido a alunos do 1º e 2º ciclos do ensino básico do concelho serrano.