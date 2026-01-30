UPIR acionada pela Proteção Civil Municipal de Coimbra

A UPIR – Unidade de Proteção e Intervenção de Resgate, sediada na Guarda, foi acionada esta sexta-feira pela Proteção Civil Municipal de Coimbra, no âmbito de uma operação de apoio e reforço aos meios no terreno no rescaldo da depressão Kristin.

«A intervenção decorreu em articulação com as entidades locais de proteção civil, garantindo resposta rápida, coordenação operacional e apoio especializado, sempre com o foco na segurança da população e na mitigação de riscos», descreveu a UPIR nas redes sociais.

A Unidade de Proteção e Intervenção de Resgate acrescenta que se mantém «totalmente disponível para colaborar com os municípios e autoridades, reafirmando o seu compromisso com a proteção, o socorro e o serviço à comunidade».