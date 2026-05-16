Aves e património em destaque no Festival Naturcôa em Sabugal

O concelho do Sabugal vai acolher, de 22 a 24 de maio, o primeiro festival Naturcôa: Aves & Património para celebrar a avifauna e o património natural e patrimonial do concelho raiano.

O evento é organizado pela Câmara do Sabugal, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA BirdLife) e o CERVAS/Associação ALDEIA.

O Naturcôa: Aves & Património surge no seguimento do Naturcôa: Imagen, Natureza e Património, que se realiza anualmente no outono, no Sabugal. «A ideia é fazermos um evento complementar, mas na primavera, associando as aves ao património, à história, às tradições, aos ofícios do Sabugal. Durante os três dias, os participantes poderão disfrutar de saídas de campo, palestras, oficinas criativas e momentos de convívio», adiantou Alexandra Lopes, da SPEA, a O INTERIOR. A responsável acrescentou que os promotores decidiram realizar este Naturcôa para «potenciar mais o território, porque achámos que a região do Sabugal tem tanto para mostrar que era um desperdício ficar apenas cingido a um evento».

«Este festival é um complemento ao Naturcôa do outono, com um tema e outras vertentes, mas para dar a conhecer ainda mais o território». Além disso, Alexandra Lopes diz que há também «muita procura” por este tipo de iniciativas, que atraem pessoas “que querem vivenciar experiências diferentes, relaxar e conhecer outros territórios». Segundo os promotores, o concelho do Sabugal tem uma variedade de habitats que proporcionam «um manancial de oportunidades» para observar aves, que o festival convida a descobrir. «Das florestas de carvalhos aos castelos centenários, das serras ao rio, esta região acolhe desde papa-figos à felosa-de-bonelli, o andorinhão-preto a andorinha-dáurica, aves de rapina, como o búteo-vespeiro e a ógea, o abelharuco e o melro-azul», realçam.

Alexandra Lopes destacou a realização de palestras sobre biologia, património, avifauna, florestas e arqueologia, que serão complementadas com saídas de campo. «Algo inovador neste evento vai ser a conjugação, na mesma atividade, de várias temáticas. Vamos juntar, por exemplo, aves com desenho, árvores com aves e, portanto, vai-se criar uma dinâmica muito interessante», acrescentou a responsável da SPEA. O Naturcôa: Aves & Património começa no dia 22 de maio e nessa noite haverá uma tertúlia sobre tradições locais e etnografia, no castelo do Sabugal. «Os oradores convidados vão partilhar, de forma descontraída, as suas experiências e vamos incentivar também que os próprios participantes no festival deem os seus contributos», referiu Alexandra Lopes.