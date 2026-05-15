Autarquia do Sabugal celebra “Mês do Coração” com programação diversificada

O município do Sabugal celebra, em maio, o “Mês do Coração” com uma programação diversificada dedicada à promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

A iniciativa começou na segunda-feira e vai envolver rastreios cardiovasculares, sessões de estimulação cognitiva e atividades sobre alimentação saudável, dinamizadas pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Sabugal. Serão também promovidas aulas de yoga, natação livre, atividades de ginásio, sessões de atividade física sénior e uma manhã dedicada ao “walking football”. O “Baile de Primavera”, o sarau da Universidade Sénio e o IIº seminário “Do Vínculo ao Voo: A Arte de Ser Família”, agendado para 30 de maio, são outras propostas agendadas.