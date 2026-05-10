Guarda FC, Aguiar da Beira, Vila Cortês e Fornos discutem passagem à final da Taça de Honra

As meias-finais da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda realizam-se este domingo (15h15) com os jogos Guarda FC-Aguiar da Beira e Fornos de Algodres-Vila Cortês.

A final está marcada para o próximo dia 13, quarta-feira, no Estádio Municipal de Seia, e vai ter transmissão em direto no Canal 11 (20 horas).

A AD Fornos de Algodres é a detentora do troféu, derrotando, na final da época passada, o SC Sabugal. Recorde-se que o jogo terminou com um empate a duas bolas no tempo regulamentar, sendo decidido nas grandes penalidades.