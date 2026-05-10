Diana Santos e João Vaz são candidatos à concelhia da Guarda do PS

Diana Santos e João Vaz, deputados do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Guarda, são candidatos à liderança da concelhia da Guarda do PS.

“Unir e aproximar para fortalecer” é o lema da candidatura de João Vaz que pretende «uma estrutura política forte, construída com diálogo permanente, participação ativa e trabalho em equipa. É essencial estreitar relações com os nossos autarcas e reinventar as dinâmicas, criando um chão comum entre todos os que assumem responsabilidades políticas em nome do PS», refere. O candidato pretende um partido «mais próximo dos seus militantes, mais aberto à participação e mais atento às diferentes sensibilidades internas. O partido só será mais forte se souber ouvir mais, envolver mais e criar espaços regulares de auscultação e participação, onde todos tenham espaço para intervir, independentemente do seu percurso político, e abraçando a experiência e a sabedoria de quem sempre conheceu e viveu o partido», sublinha. Ao mesmo tempo, João Vaz acredita que «é essencial aproximar os jovens da atividade partidária. Precisamos de abrir portas a uma nova geração de militantes e dirigentes, capazes de trazer energia, inovação e novas perspetivas para a vida política local».

Já Diana Santos, com o lema “A força da renovação” entra na corrida com o «propósito firme de dar ao PS a força, os valores, as ideias e a abrangência que este merece. Com vontade genuína de acrescentar, com a força da luta que me caracteriza, com o sentido de missão com que abraço a causa pública e com uma equipa renovada e pronta para a ação». Segundo a candidata «é preciso reelevar o Partido Socialista interna e localmente, criando uma Comissão de Acompanhamento Concelhia com os quadros mais antigos do partido, para que possam aconselhar e transmitir conhecimento às gerações mais novas e assim desenvolvermos uma estratégia una, coesa e forte» e depois «exigir às estruturas respetivas o reconhecimento e o apoio devido a esta capital de distrito». Diana Santos refere ainda que é necessário «criar dinâmicas no território, mostrar valor, implementar ideias, fazer uma oposição construtiva, atenta e assertiva, ter equipa, ter união e ter, acima de tudo, muita capacidade de escuta e de diálogo».

As eleições para a estrutura local do partido estão agendadas para o dia 19 de junho. A Concelhia da Guarda do PS é presidida, há três mandatos, por António Monteirinho, que não vai recandidatar-se.