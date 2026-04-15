Guardense Diana Santos eleita secretária nacional adjunta das Mulheres Socialistas

A socialista guardense Diana Santos foi eleita, na segunda-feira, secretária nacional adjunta da estrutura nacional das Mulheres Socialistas.

A eleição decorreu na sede do Partido Socialista, em Lisboa, assinalando o início de um «novo ciclo» da estrutura agora liderada por Carla Eliana Tavares, que agradeceu a «participação das mulheres socialistas no processo eleitoral recente e apelou à união de todas em torno da causa comum que é a promoção da igualdade e a defesa dos direitos das mulheres».

As novas secretárias nacionais das Mulheres Socialistas são Carla Sousa, Sónia Paixão, Alexandra Moura, Teresa Fragoso, Rita Gameiro, Inês Monteiro, Alexandra Mota Torres, Marta Freitas, Isabel Berbereia, Marta Batista e Adelaide Modesto.

Já a equipa de secretárias nacionais ajuntas é constituída, além de Diana Santos, por Carla Madeira, Ana Vitorino, Vera Braz, Ana Isabel Santos, Ana Catarina Rocha, Cátia Costa, Joana Cunha, Marta Garcia, Catarina Silva, Sofia Andrade Diana Santos e Filomena Pereira.