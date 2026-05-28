PS sugere criação de data center para região das Beiras e Serra da Estrela

O vereador António Monteirinho deixou um repto ao executivo para que seja criado, na Guarda, um «data center para os 16 concelhos do distrito».

Para o socialista, trata-se de uma «questão central», principalmente depois do ataque informático de que a Câmara da Guarda foi alvo. Por isso, António Monteirinho sugeriu que, à semelhança do que já se faz noutros países, como Espanha, «devíamos investir num centro de dados integrados para os municípios que queiram aderir» para que se possa responder às «questões relacionadas com as novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial». Na resposta, Sérgio Costa apontou que, neste momento, «não há verbas para um data center».