13 candidaturas indeferidas para reabilitação de edifícios nos núcleos históricos

Na última reunião quinzenal do executivo, os vereadores aprovaram por unanimidade um apoio para a reabilitação de edifícios nos núcleos históricos da cidade e concelho.

No entanto, João Prata criticou o facto de haver «quatro candidaturas aprovadas e 13 indeferidas». O social-democrata constatou que o programa «existe desde o ano passado e, desde então, temos mais candidaturas indeferidas do que aprovadas». Na sua opinião, se o objetivo é sensibilizar os proprietários a recuperar o edificado ao nível de fachadas e coberturas, «a Câmara terá de verificar e refletir para perceber porque há tantas candidaturas indeferidas». A situação foi justificada por Sérgio Costa por o regulamento ser

«apertado e ter regras – que são para cumprir para que sejam dados os apoios».

Já o chefe de Divisão, Leonel Grilo, responsável pelo processo, esclareceu que «muitos proprietários já fizeram obras em desacordo com o regulamento, obras sujeitas a contraordenação; e além disso, não aparecem para regularizar a situação». Por sua vez, Sérgio Costa adiantou aos jornalistas que «10 das candidaturas indeferidas são da mesma pessoa ou entidade» e reiterou «a lei é para cumprir, aqui não há fatos à medida para ninguém».