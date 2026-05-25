Procura por casa na Guarda diminui 25 por cento face a 2025

Segundo o portal Idealista, a procura por casas para arrendar em Portugal cresceu 20 por cento no último ano, mas em locais como a Guarda, por exemplo, o cenário não se repetiu.

A maior subida da procura registou-se no Porto, com um aumento de 82 por cento, seguindo-se Beja (30 por cento), Coimbra (27 por cento), Lisboa (24 por cento) e Leiria (15 por cento). Destacam-se ainda Faro e Viana do Castelo (8 por cento), Aveiro (6 por cento) e Castelo Branco (4 por cento). Por outro lado, a maior quebra ocorreu em Vila Real (-33 por cento), seguida da Guarda (-25 por cento), Évora (-24 por cento), Santarém (-24 por cento), Setúbal (-18 por cento), Viseu (-15 por cento) e Funchal (-14 por cento). Também se registaram recuos em Braga (-6%).

No primeiro trimestre de 2026, face ao mesmo período no ano anterior, as cidades onde houve mais contactos por cada anúncio de arrendamento foram Leiria com 31 contactos, seguida de Santarém (29), Faro (27) e Beja e Castelo Branco (26). Com níveis elevados de procura encontram-se ainda Ponta Delgada (23), Setúbal (23), Lisboa (21), Bragança (21) e Porto (20). Évora e Funchal registaram 19 contactos por anúncio, enquanto Aveiro e Viseu atingiram 17 contactos e Braga ficou nos 16.