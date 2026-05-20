Corporações de Bombeiros do distrito da Guarda estão a aumentar número de infantes e cadetes

A Guarda foi palco, este fim-de-semana, do Acampamento Distrital da JuveBombeiro que organizou atividades e iniciativas para os jovens infantes e cadetes que integram as várias corporações de bombeiros do distrito da Guarda. O encontro começou na sexta-feira com a receção dos participantes, mas a formatura geral e a sessão de boas vindas realizou-se no sábado de manhã, no Parque da Cidade da Guarda.

Cláudio Serra, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, confia que, «temos o futuro garantido» depois de ver a grande mancha de jovens que participaram no Acampamento Distrital, mas confessa que, «ainda assim, passamos por um período de voluntariado muito difícil, em que lidamos com vários desafios, nomeadamente o êxodo de bombeiros para outras profissões, distanciando-se dos bombeiros». O dirigente aponta como fatores a «instabilidade e falta de certeza relativamente à carreira de bombeiro, da qual muito se tem falado, mas pouco se tem feito e é importante que este aspeto seja trabalhado» e Cláudio Serra alerta que «corremos o risco de os nossos corpos de bombeiros ficarem vazios».

Quanto aos jovens, Cláudio Serra confia que lhes está a ser transmitida a «vocação e um sentimento maior que lhes é colocado na mão». O presidente da Federação Distrital nota que «todas as escolas de infantes e cadetes das corporações de bombeiros do distrito da Guarda estão a aumentar e acredito que, no meio destas crianças, algumas delas vão ser bombeiros».

O Acampamento distrital da Juvebombeiro integrou o programa comemorativo dos 150 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Egitanienses.