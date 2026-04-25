Francisco Pinto Balsemão dá nome a avenida na Guarda

Neste 25 de Abril, Francisco Pinto Balsemão, empresário, jornalista, antigo primeiro-ministro e cidadão honorário da Guarda, falecido em outubro de 2025, viu o seu nome atribuído ao acesso principal da Plataforma Logística, na Guarda, que passa a designar-se de Avenida Francisco Pinto Balsemão. A cerimónia do descerrar da placa de toponímia aconteceu esta tarde na presença da família. Foi também descerrada outra placa de homenagem, no Solar de Santa Luzia, na Rua 31 de Janeiro. Uma propriedade histórica da família Balsemão, doada à comunidade em 1979, ao serviço do Instituto de São Miguel. As iniciativas aconteceram no âmbito das comemorações do 52º aniversário da “Revolução dos Cravos”. (com fotogaleria)