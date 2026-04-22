UEPS da GNR comemorou 6 anos de existência com cerimónia militar

A Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, sedeada na cidade Guarda, comemorou esta semana o 6.º aniversário como unidade autónoma.

A efeméride foi assinalada com uma cerimónia militar, presidida pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.

A iniciativa contou ainda com uma exposição de meios no Parque Urbano do Rio Diz.

A UEPS sucedeu ao Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) destacando-se, entre outras missões, nas equipas helitransportadas de ataque inicial a incêndios rurais, mantendo uma elevada taxa de eficácia operacional.