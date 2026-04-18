O futuro da imprensa discute-se em Penamacor

“O jornalismo que temos. O jornalismo que queremos. O jornalismo de que precisamos” é o tema a ser debatido este sábado no Teatro Clube de Penamacor, onde se realizou a cerimónia dos 80 anos do Jornal do Fundão, com participação do presidente da Câmara Municipal de Penamacor, José Miguel Oliveira, do diretor do Jornal do Fundão, Nuno Francisco, do ministro da Presidência, António Leitão Amaro e ainda da Associação Portuguesa de Imprensa.

O ministro da Presidência abriu este encontro falando do presente e futuro da comunicação social, nomeadamente do programa de apoia do Estado à imprensa como “uma obrigação democrática”.

Durante o encontro foram discutidos os diferentes problemas dos meios hoje e a sua sustentabilidade para o futuro.

Os muitos jornalistas presentes debateram ainda “de que jornalismo precisamos hoje”. Como diria Antonio José Teixeira “O enfraquecimento do jornalismo aconteceu por dificuldades financeiras” do media e o o modelo de negócio atual não poderá recuperar mercado e assegurar sustentabilidade à comunicação social. “Esta realidade não volta atrás” concluiu o jornalista.

Em discussão estiveram o “Jornalismo: Um bem público e universal?”, “Os desafios da regulamentação e da sustentabilidade no novo ecossistema mediático”, “Que jornalismo precisamos hoje?” e “Do global ao local”.