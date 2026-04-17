“Memórias de uma Greve no Liceu da Guarda” decorreu esta manhã na Secundária Afonso de Albuquerque

Comemoraram-se hoje os 51 anos da Grande Greve no Liceu da Guarda. A sessão contou, nom

eadamente, com os elementos da Comissão Grevista de 1975: Carlos Andrade, Carlos Baía, José Ponte e José Gomes.

A sessão foi presidida por Sérgio Costa, Presidente da Câmara da Guarda e José Carvalho, Diretor do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, tendo Maria Afonso lido um poema da sua autoria e António José Dias de Almeida, professor jubilado daquele “liceu”, feito uma intervenção sobre a Liberdade e a sua vivência no Liceu Nacional da Guarda. Seguiu-se uma tertúlia conduzida por Luciano Calheiros, professor naquela escola, com a participação dos membros da referida “Comissão de Greve”, ainda de João Codina, outro dos grevistas, e José Veiga, na altura militar no Regimento de Infantaria 12. Depois de mais de duas semanas de greve seriam os militares do RI12 a terminarem, pela força, por ordem do Capitão Monteiro Valente, a greve do Liceu que ficaria para a história.

Recorde-se que mais de 1.900 estudantes ocuparam o Liceu Nacional durante mais de 15 dias, dormindo nas instalações escolares e, como foi explicado na sessão por Carlos Andrade, nos últimos dias da contestação verificou-se uma outra concentração de pais, no exterior da escola, pedindo aos filhos para terminarem o protesto.