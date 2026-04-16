Sociedade

“50 anos do poder local na Guarda: Memória, desafios e futuro” esta noite no café-concerto do TMG

16 Abril, 2026
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Escrito por Carlos Gomes

As comemorações do 25 de Abril começam esta noite, na Guarda, com uma tertúlia e exposição documental sobre os 50 Anos do Poder Local.

A iniciativa “50 anos do poder local na Guarda: Memória, desafios e futuro” vai decorrer, a partir das 21 horas, no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda, com a colaboração da Rádio Altitude.

A tertúlia vai juntar antigos autarcas da Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia do concelho para evocar os primeiros anos do poder local democrático e olhar para os desafios que enfrentaram os eleitos autárquicos.

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Carlos Gomes

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