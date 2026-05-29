Semana Académica da Guarda realiza-se na próxima semana

Ao contrário das expectativas, a Associação Académica da Guarda anunciou, há cerca de uma hora, a realização da Semana Académica da Guarda de 2026, na próxima semana, entre os dias 2 e 4 de junho.

A tradicional Serenata está agendada para 3 de Junho, quarta-feira, na Sé Catedral, assinalando o «encerramento de uma etapa importante para os estudantes e reúne toda a academia». O cortejo académico está agendado para sábado, 6 de junho. A Missa de Finalistas é já este domingo (31) de manhã.

No que toca ao cartaz musical, a academia guardense ainda não oficializou nenhum programa, mas, através das redes sociais, prometem «noites inesquecíveis, muita música, convívio e momentos que ficam na memória».