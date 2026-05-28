Idade da reforma sobe dois meses em 2027 para os 66 anos e 11 meses

A idade da reforma vai subir para os 66 anos e 11 meses em 2027, mais dois meses do que este ano, confirmam os dados da esperança de vida publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No triénio 2023-2025, a esperança de vida à nascença foi estimada em 81,75 anos, sendo 78,99 anos para os homens e 84,21 anos para as mulheres, e representando, relativamente ao triénio anterior, um aumento de 0,26 anos (3,1 meses) para homens e de 0,25 (3,0 meses) para mulheres.

«A esperança de vida aos 65 anos, no período 2023-2025, foi estimada em 20,19 anos para o total da população», indica o INE, o que corresponde a um aumento de 0,17 anos (2,0 meses) relativamente ao triénio 2022-2024. Com base nestes dados, a agência Lusa calculou que, em 2027, a idade legal de acesso à reforma será de 66 anos e 11 meses.

Este valor é superior em dois meses ao de 2026, que tinha já subido dois meses em relação a 2025. «Os mesmos dados confirmam que quem ao longo de 2026 sair antes do tempo para a reforma poderá enfrentar um corte de 17,63%, um dado que está em vigor já desde janeiro», é referido.

O valor provisório da esperança de vida aos 65 anos, apurado anualmente pelo INE, é divulgado em novembro servindo de referência para efeitos de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de Segurança Social e do fator de sustentabilidade a aplicar ao montante estatutário das pensões de velhice do regime geral de Segurança Social.

Em maio, o valor é confirmado pelo INE com a divulgação das tábuas de mortalidade.