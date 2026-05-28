ULS comemora Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher na Guarda

Esta noite, pelas 21 horas, a Unidade Local de Saúde da Guarda comemora o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher no Café Concerto do TMG numa tertúlia com o tema “Saúde da Mulher”. O objetivo é «fomentar a reflexão e sensibilização para questões essenciais».

A sessão contará com a participação de profissionais de saúde especializados, doutor João Patrocínio (Medicina Geral e Familiar), enfermeira Ana Soares (ESMO), doutora Cremilda Sousa (Obstetra/Ginecologista) e enfermeira Lurdes Santos (ESMO).

A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica da ULSG, e reforça o compromisso com a educação para a saúde, o empoderamento feminino e o acesso a cuidados de qualidade.