Chico da Tina, Wet Bed Gang, Calema, Nuno Ribeiro e Mundo Segundo & Sam The Kid nas Festas da Cidade da Guarda

Chico da Tina (28 de julho), Wet Bed Gang (29 de julho), Mundo Segundo & Sam The Kid (30 de julho), Nuno Ribeiro (31 de julho) e Calema – na foto – (1 de agosto) são os cabeças de cartaz das Festas da Cidade da Guarda, que estão de regresso este Verão.

O cartaz foi divulgado na reunião quinzenal de Câmara da Guarda desta segunda-feira. As festas vão decorrer no Parque Urbano do Rio Diz, onde todas as noites vão terminar com DJ’s. No dia 1 de agosto vai também subir ao palco a banda guardense Volta e meia.

O orçamento desta edição ronda os 215 mil euros, adiantou Sérgio Costa, presidente do município.