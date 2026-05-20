Concurso público para o Hotel Turismo da Guarda com dois concorrentes

O Presidente do Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, adiantou esta manhã, à margem da apresentação do II Congresso Mundial de Turismo do Interior, a realizar em novembro na cidade guardense, que o concurso público relativo ao Hotel de Turismo da Guarda «tem dois concorrentes» e que a equipa técnica do Turismo de Portugal «está a analisar, esta semana as duas candidaturas».

Rui Ventura explicou ainda que «houve cinco potenciais concorrentes a consultar o processo e dois a concorrer».

Recorde-se que o concurso prevê um arrendamento por 50 anos, com opção de compra, para transformar o edifício num moderno hotel de pelo menos 4 estrelas, totalmente preparado para reforçar a oferta turística da cidade, tendo por base uma área bruta de construção de 11.363 metros quadrados que permitirá criar uma unidade hoteleira moderna, funcional e alinhada com as exigências do turismo atual.

O Presidente do Turismo do Centro acredita que, desta vez, o processo «tem tudo para que corra bem. Que venha uma unidade forte que seja mobilizadora para o território», referiu.