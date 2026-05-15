Centro Cultural da Guarda organiza torneio de Jogos de Tabuleiro no final de maio

O Centro Cultural da Guarda (CCG) inaugurou, há pouco mais de um mês, a Secção de Jogos de Tabuleiro do CCG, um «um novo espaço dedicado à promoção do convívio, da estratégia e da criatividade através dos jogos de mesa».

Depois de «vários Open Days em que a comunidade teve oportunidade de conhecer a secção, experimentar diferentes jogos, conviver com outros participantes e entrar em contacto com este universo de forma descontraída e acessível», segundo João Marcelino um dos responsáveis da secção, para 23 de maio, já está a ser organizado o primeiro torneio do jogo “Magic: The Gathering”, pelas 15h30, sendo que as inscrições se encontram abertas até à próxima segunda-feira, 18 de maio.

A ideia de criar este espaço partiu de três amigos guardenses que decidiram «transformar o interesse pelos jogos de tabuleiro num projeto aberto à comunidade», sendo que, além da componente lúdica, a secção «procura incentivar o pensamento estratégico, a criatividade, o convívio e a interação social entre pessoas de diferentes idades e interesses».

A Secção de Jogos de Tabuleiro encontra-se sediada no Centro Cultural da Guarda, na Rua Alves Roçadas, no edifício Paço da Cultura, é pensado para «todas as idades» e, neste momento, disponibiliza jodos de tabuleiro modernos, como são exemplo «Avalon, Terra Mystica, Skull King, HEAT, Azul, Kemet, Maria, Hegemony, Magic: The Gathering, Pokémon, entre outros». João Marcelino adianta que, para o futuro, existe a intenção de «introduzir novos jogos e experiências de acordo com aquilo que os participantes demonstrem vontade de experimentar».

Os responsáveis por esta nova secção do Centro Cultural da Guarda são João Marcelino, atual membro da direção do Centro Cultural da Guarda, juntamente com André Venâncio e João Gamboa, três jovens naturais da Guarda que partilham um «interesse comum pelo universo dos jogos de tabuleiro».