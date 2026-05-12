Continuam os trabalhos para a instalação do novo órgão de tubos da Sé da Guarda

Continuam os trabalhos para a instalação do novo órgão de tubos da Sé da cidade da Guarda. O órgão vai ter cerca de oito metros de altura, quase cinco metros de largura e um peso aproximado de seis toneladas, dispõe de 41 registos (sonoridades), distribuídos por quatro departamentos sonoros – positivo de costas, grande órgão, órgão expressivo e pedal – e inclui cerca de 2.700 tubos, capaz de «interpretar um vasto repertório musical, desde a música sacra tradicional a obras de maior complexidade técnica», segundo a Diocese da Guarda.

A construção do instrumento representou um investimento global na ordem dos 800 mil euros, contando com um financiamento aprovado pela União Europeia de cerca de 500 mil euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).