ULS da Guarda organiza simulacro junto ao heliporto

Esta tarde, a partir das 14 horas, realizou-se, junto ao Heliporto do Hospital Sousa Martins, na Guarda, um simulacro com o objetivo de «testar a capacidade de resposta e a articulação entre diferentes entidades, nomeadamente Bombeiros Voluntários da Guarda, PSP, GNR (através da UEPS), Serviço Municipal de Proteção Civil e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil».

No terreno, segundo o adjunto do comando, André Pina, estiveram o «corpo de bombeiros da Guarda com três veículos de combate a incêndios e uma ambulância, e também uma ambulância dos bombeiros de Gonçalo e Famalicão». Falamos de «sete veículos com 16 operacionais, juntamente com dois veículos da PSP e cinco operacionais; e ainda dois veículos da proteção civil com dois operacionais».

O adjunto do comando lembra que estes exercícios permitem «melhorar e capacitar cada vez mais os corpos de bombeiros».

O simulacro foi organizado pela ULS da Guarda no âmbito da exigência da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).