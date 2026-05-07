13º aniversário da cápsula do tempo “Guarda 2050” a 1 de julho

O Clube Escape Livre vai celebrar o 13º aniversário da cápsula do tempo “Guarda 2050” no próximo dia 1 de julho.
A iniciativa conta com o apoio do Instituto Politécnico da Guarda e a parceria da Rádio Altitude, Câmara da Guarda e Junta de Freguesia da Guarda, com o patrocínio da SPAL. Este ano a tradicional conferência será proferida por Thierry Santos, diretor do Museu da da Guarda, sobre o tema “A Guarda como Interioridade Transfronteiriça e Memória do Futuro.”
A cerimónia começa com o cinzelamento do ano na orla da cápsula do tempo, junto à Torre de Menagem, seguindo-se a plantação de uma árvore na “Encosta do Tempo”. Já no final da conferência será lançada mais uma chávena SPAL da coleção “Chávenas do Tempo”, da autoria do arquiteto António Saraiva.
