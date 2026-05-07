Feira de emprego na incubadora de negócios “The Rock” em Gouveia

A incubadora de negócios “The Rock” recebe na quinta-feira a Feira de Emprego, Qualificação e Educação “Faz Acontecer”, promovida pelo CLDS 5G – Projeto InteGrar e a ADRUSE (Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela).

A atividade destina-se a estudantes, desempregados e empresários, que, ao longo do dia, poderão contactar instituições de ensino superior, entidades formadoras, empresas, IEFP e entidades de apoio educativo e financeiro. Haverá também palestras e conversas com empreendedores. A feira assume-se como «ponto de encontro entre futuro e oportunidade, onde as ideias ganham forma, os percursos se definem e/ou redefinem e as escolhas se tornam mais claras e conscientes», adianta o município de Gouveia.