Sociedade

Feira de emprego na incubadora de negócios “The Rock” em Gouveia

7 Maio, 2026
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Escrito por ointerior

A incubadora de negócios “The Rock” recebe na quinta-feira a Feira de Emprego, Qualificação e Educação “Faz Acontecer”, promovida pelo CLDS 5G – Projeto InteGrar e a ADRUSE (Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela).
A atividade destina-se a estudantes, desempregados e empresários, que, ao longo do dia, poderão contactar instituições de ensino superior, entidades formadoras, empresas, IEFP e entidades de apoio educativo e financeiro. Haverá também palestras e conversas com empreendedores. A feira assume-se como «ponto de encontro entre futuro e oportunidade, onde as ideias ganham forma, os percursos se definem e/ou redefinem e as escolhas se tornam mais claras e conscientes», adianta o município de Gouveia.

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