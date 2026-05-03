Feira de antiguidades a decorrer na Praça Velha (Guarda)

A primeira Feira de Antiguidades e Colecionismo de 2026 está a decorrer na Praça Velha e Rua do Comércio, na Guarda.

Apesar do tempo instável este domingo, na cidade mais alta, uma dezena de vendedores, expositores e colecionadores comercializam peças antigas e objetos de coleção, como livros, utensílios para a casa, objetos de decoração, porcelanas, móveis, artesanato, candeeiros, brinquedos, discos, arte sacra, loiça, entre muitas outras peças.

Organizada pelo município, a Feira de Antiguidades e Colecionismo da Guarda acontece no primeiro domingo de cada mês até outubro, regressando a 7 de junho, 5 de julho, 2 de agosto, 6 de setembro e 4 de outubro.